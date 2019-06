Am vergangenen Freitag war es endlich so weit: Das große Finale von Let's Dance stand auf dem Abendprogramm. In der letzten Show der diesjährigen Staffel hatten noch drei Promis die Chance auf den Titel – letztendlich setzte sich Pascal Hens (39) gegen seine beiden Konkurrenten Benjamin Piwko (39) und Ella Endlich (35) durch. Doch was steht bei den Finalisten eigentlich nach ihrem großen Tanzabenteuer an?

Wie Bild berichtet, hat sich Sieger Pascal für die nächste Zeit offenbar ein klares Ziel gesteckt: Er will wieder zunehmen! Während des Tanzformats hatte der ehemalige Handballer um die zehn Kilo verloren – das alte Gewicht nun wiederzuerlangen, ist offenbar nicht nur in seinem Interesse: "Meine Frau freut sich auch, wenn da wieder ein bisschen was dran kommt." Benjamin hingegen möchte wohl direkt da weitermachen, wo er aufgehört hat: Nur zwei Tage nach dem Finale nahm er mit seiner Partnerin Isabel Edvardsson (36) an einem Show-Tanz am Düsseldorfer Flughafen teil. Auch bei der angekündigten Live-Tour von "Let's Dance" wird der Kampfkunst-Meister dabei sein.

Die zweitplatzierte Ella lässt es offenbar erst einmal etwas ruhiger angehen: Am Dienstag feierte die Sängerin ihren 35. Geburtstag ganz entspannt an einem See. Auf Instagram präsentierte sie sich mit einem breiten Lächeln und lässiger Sonnenbrille. Dazu schrieb der Schlagerstar: "Ich bedanke mich bei allen, die heute auf mich anstoßen. Ich werde auf jeden Fall an euch denken."

ActionPress Pascal Hens und Ekaterina Leonova nach ihrem Sieg bei "Let's Dance"

Anzeige

ActionPress Benjamin Piwko bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de