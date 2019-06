Klassisch wie eh und je: Doch kann Herzogin Kate (37) mit ihrem Ascot-Styling überzeugen? Seit über 300 Jahren versammelt sich beim legendären Pferderennen in der Grafschaft Berkshire nahe London, alles, was Rang und Namen hat. Neben der Queen (93) erschien auch ihr Enkel Prinz William (36) in Begleitung seiner Frau Kate – und die hatte sich für ihren Auftritt am Rand der Galopprennbahn ganz besonders in nahezu historische Schale geschmissen.

Ist Kates Outfit zu altbacken? Die Duchess of Cambridge erschien in einem hellblauen Kleid der Marke Ellie Saab, das mit seiner hochgebundenen Schluppe, der vielen Spitze und den Stickereien glatt aus dem frühen 20. Jahrhundert hätte stammen können. Zwar sind Hüte beim Ascot-Spektakel ein absolutes Muss – Kates gleichfarbiger, mit einer großen Rose verzierter Hut von Philip Treacy, unter dem die 37-Jährige ihre Haare zu einem strengen Seiten-Dutt gebunden hatte, verlieh dem Look jedoch einen eher eingestaubten Touch. Auch die goldene Metallic-Clutch konnte dem recht antiquierten Style nicht so recht ins Hier und Jetzt verhelfen.

Vielleicht hat sich Kate aber auch nur an ihrem Gatten William orientiert: Der dreifache Familienvater erinnerte mit seiner Westen-Frack-Kombi ebenfalls an einen edlen Herren aus vergangenen Zeiten – besonderes Highlight: ein Zylinder, der für alle Männer beim Royal-Ascot-Rennen jedoch Pflicht ist.

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und die Queen beim Ascot-Pferderennen 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim Ascot-Pferderennen 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim Ascot-Pferderennen 2019

