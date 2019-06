Geht Herzogin Kate (37) hier etwa fashiontechnisch unter? Die Frau von Prinz William (36) ist eigentlich dafür bekannt, bei öffentlichen Veranstaltungen stets mit ihrem modischen Gespür zu glänzen. Eleganz und Tradition vereinen sich bei den Auftritten der dreifachen Mama. Viele Fans bemängeln jedoch, dass ihr Stil für eine 37-Jährige recht altbacken sei – und diese Kritik dürfte nun erneut aufkommen: Konnte Kates Styling bei einem royalen Event nicht mit Königin Maxima (48) mithalten?

Bei einer Veranstaltung zu Ehren des legendären Hosenbandordens versammelten sich am Montag zahlreiche Königsfamilien in Windsor. Neben König Felipe (51) und Königin Letizia (46) von Spanien, Queen Elizabeth II. (93), Kate und William erschienen auch die niederländischen Monarchen König Willem-Alexander (52) und dessen Ehefrau Maxima. Letztere hatte sich ordentlich in Schale geschmissen: In einem rosa Blazerkleid mit Cape-Ärmeln, breitem Gürtel und einem mit Rosen dekorierten Fascinator verzauberte die Blondine die Zaungäste – und ließ ihre gute Freundin Kate in deren zugeknüpftem, weißem Mantel mit großen schwarzen Nähten beinahe verblassen.

Der wohl größte Hingucker dürften wohl die Herren der Schöpfung gewesen sein: Wie es sich für Mitglieder des Hosenbandordens gehört, trugen William, Felipe, Willem-Alexander und Prinz Charles (70) weite Samtmäntel und riesige schwarze Tudor-Bonnet-Hüte mit üppigen weißen Federn. Als Regentin des Kollektivs glänzte auch die Queen in diesem auffälligen Outfit.

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2019 in Windsor

Getty Images Königin Maxima der Niederlande und Herzogin Kate in Windsor, Juni 2019

Getty Images König Felipe, König Willem-Alexander, Prinz William und Prinz Charles beim Umzug des Hosenbandordens

