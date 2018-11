Auf solch ein Foto hatten Fans der britischen Royals lange gewartet! Anlässlich Prinz Charles' 70. Geburtstag veröffentlichte der königliche Palast eine neue Aufnahme des Thronfolgers mit seinen Liebsten. Darauf zu sehen: Herzogin Kate (36), Prinz William (36), deren Kinder George (5), Charlotte (3) und Louis, Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) und Charles und Herzogin Camilla (71). Kates Outfit spaltet allerdings das Netz: Ist das Pünktchenkleid nun altbacken oder stylish?

Während sich der Rest der Familie einfarbig kleidete, wählte Kate für den Fototermin ein langes, gepunktetes Dress in Dunkelblau und Weiß. Zudem hatte es einen sogenannten Peter-Pan-Kragen. Dieser Look kam allerdings nicht bei allen Fans gut an. "Sie sieht alt aus" oder "Warum steckt Kate in der Vergangenheit fest?", beschwerten sich beispielsweise Leser unter einem Artikel der Daily Mail zu dem Familienbild. Bei anderen kommt das Kleid wiederum gut an.

Die Kragenform ist schließlich ziemlich angesagt in letzter Zeit. Zahlreiche Luxuslabels, aber auch günstigere Marken setzen auf das Kleidungsdetail. Wie gefällt euch das Kleid? Findet ihr es auch altmodisch oder cool? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln, Herzogin Camilla und die Queen

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate beim Global Ministerial Mental Health Summit 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate in Australien, April 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de