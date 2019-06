Cathy Hummels (31) hat einen Grund zum Feiern. Die Influencerin knackte kürzlich die 500.000-Follower-Marke im Netz. Die Fans der Dirndl-Designerin werden immer wieder mit süßen Einblicken in das Familienleben der Spielerfrau versorgt. Regelmäßig posiert die Münchnerin mit ihrem Partner, Fußballstar Mats (30), und dem Sohnemann Ludwig (1), was stets große Begeisterungsstürme bei ihrer Web-Gemeinde auslöst. Doch jetzt verzückte Cathy selbst – mit ihrem straffen Bauchmuskeln.

Auf ihren neuesten Instagram-Bildern posiert die 31-Jährige am Strand von Miami und grinst dabei glücklich und zufrieden in die Kamera. "Mama arbeitet an ihrer Bräune", witzelte die Brünette. Vor allem der flache und definierte Bauch der Beauty sorgte dabei für Wirbel. "Hammer Body" oder "Heißer Körper", lautete das Lob zweier User. Andere wollten unbedingt wissen, woher die Unternehmerin ihren Bikini hat.

Allerdings dominierte unter dem Netzbeitrag auch ein anderes Thema die Kommentarspalte. Cathys Mann Mats wechselte nun offiziell vom FC Bayern München zurück zu Borussia Dortmund. Daher fragten sich viele ihre Follower, ob Cathy wieder mit ins Ruhrgebiet zieht.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels im Juni 2019

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Miami-Urlaub

Anzeige

ActionPress Mats und Cathy Hummels auf dem Münchner Oktoberfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de