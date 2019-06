Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Vor Kurzem verkündete der Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick Fabian (31), dass er und seine Partnerin Lea ein Baby erwarten. Seitdem spannt der Hottie seine Fans auf Social Media regelmäßig mit der Frage nach dem Geschlecht des Wonneproppens auf die Folter. Doch jetzt rückte das SixxPaxx-Mitglied auf sehr kreative Weise mit der Sprache heraus: Patrick und seine Liebste erwarten ein Mädchen.

Auf seinem neuesten Instagram-Post grinst der Blondschopf zusammen mit der werdenden Mutter in die Frontkamera seines Smartphones und hält dabei eine weiße Karte in die Luft. Darauf ist das Frauensymbol deutlich zu sehen. "So haben wir es uns sagen lassen: Ein Umschlag mit einer Postkarte, wo dann dieses Zeichen drauf war. Ich musste zweimal überlegen, um erkennen zu können, welches Geschlecht es wird", witzelte der Muskelmann in der Bildunterschrift des Posts. Nun hieße es jedoch abwarten, ob es bei dieser Einschätzung der Mediziner bleibt.

Schlussendlich sei das für den Berliner und seine Auserwählte aber gar nicht so entscheidend. "Wir hoffen natürlich, dass das Baby gesund auf die Welt kommt. Das Geschlecht ist dabei tatsächlich Nebensache", erklärte Patrick und drückte seine Freude über diese Nachricht in den Hashtags #TeamPink und #EsWirdEinMädchen aus.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und Lea im Mai 2019

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabians Freundin Lea im Mai 2019

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin Lea im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de