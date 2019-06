Doppelter Grund zur Freude im Hause Lombardi! Heute wird der Sohnemann von Sarah (26) und Pietro Lombardi (27) tatsächlich bereits vier Jahre alt. Der Geburtstag wird in wenigen Stunden natürlich mit Freunden aus dem Kindergarten und der Familie gebührend zelebriert. Doch das ist nicht der einzige Anlass, der gefeiert wird: Alessio (4) ist endlich trocken – und das teilt Mama Sarah ihren Fans nun stolz mit.

"Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen: Oh mein Gott, das ist doch eh schon viel zu spät und warum hast du das nicht früher hinbekommen. Was weiß ich, was ich wieder für Vorwürfe bekomme, aber Alessio geht richtig toll auf Toilette", freut sich die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story. Schon seit Monaten hält sie die Community diesbezüglich auf dem Laufenden – die negativen Kommentare sind ihr dabei von Anfang an Wurst. "Er hat keine Windel mehr an und macht das richtig super. Das ist mir auch egal, ob er schon vier ist und das für einige Mamas und Papas schon viel zu spät ist, es gibt kein zu spät", macht die Musikerin den Followern klar.

Sarah teilt aber nicht nur diese News mit den Usern, sie gibt außerdem Einblicke in die Geburtstagsvorbereitungen preis. Für den vierten B-Day ihres Knirpses lässt sich die Rheinländerin nicht lumpen und schmeißt eine große Gartenparty – auch kulinarisch ließ sich die glückliche Mama im Vorfeld einiges einfallen und startete kurz vor der großen Sause einen Back-Marathon der Extraklasse.

