Vor wenigen Tagen bewegte Jenny Frankhauser (26) ihre Fans mit dieser Offenbarung: Die Dschungelkönigin von 2018 leidet an einem Lipödem. Über diese Diagnose spricht die Influencerin ganz offen, um andere Betroffene zu ermutigen, sich ärztlich behandeln zu lassen. Jenny selbst teilte nun nach einem Besuch beim Mediziner eine weitere unerfreuliche Nachricht: Die Erkrankung des Fettgewebes wurde auch in ihren Armen festgestellt.

In ihrer Instagram-Story hatte die 26-Jährige eine gute und eine schlechte Neuigkeit angekündigt. Zum Glück sei ihr Lipödem in den Beinen frühzeitig erkannt worden und könne daher gut behandelt werden. Allerdings sei auch entdeckt worden, dass sich ebenso in den Armen die Fettzellen unkontrolliert vermehren. "Da habe ich zwar noch nicht so Beschwerden, außer, wenn ich die Arme lange oben habe. Das ist aber der Anfang der Beschwerden, der Schmerzen", erklärte Jenny. Weitere Anzeichen für ein Lipödem sind Spannungsgefühle, später kann es zu Wassereinlagerungen, einem Schweregefühl und Druckempfindlichkeit kommen.

Da viele Betroffene die Symptome nicht sofort richtig deuten und mitunter andere Ursachen vermuten – so auch Jenny, die Muskelkater vom Training in Verdacht hatte –, will die Sängerin die Erkrankung mit ihrer persönlichen Geschichte ins Bewusstsein rücken. "So viele Frauen lassen sich nicht behandeln oder noch schlimmer: wissen überhaupt nichts davon. Diese Frauen will ich dazu ermutigen, sich untersuchen zu lassen", sagte Jenny in einem Interview.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Mai 2019

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Juni 2019

Anzeige

Chris Emil Janßen Jenny Frankhauser im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de