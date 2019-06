Jennifer Frankhauser (26) lässt sich nicht unterkriegen! Erst am Mittwoch bekam die Schlagersängerin eine Schock-Diagnose: Lipödem – eine Fett-Verteilungsstörung, die zu Spannungen und Schmerzen führt. Monatelang hatte sich die Pfälzerin den Kopf zerbrochen, warum sie trotz Diät und Sport einfach nicht an den Beinen abnimmt, nun kennt sie den Grund. Statt ihre Krankheit für sich zu behalten, wählt sie einen anderen Weg: Jenny geht nun an die Öffentlichkeit, um andere betroffene Frauen zu animieren, sich in die Obhut eines Arztes zu begeben.

In einem Interview mit Bild erzählt die Halbschwester von Daniela Katzenberger (32): "Seit dem Posting auf Facebook habe ich mit sehr vielen Menschen Kontakt, die auch von einer Lipödem-Erkrankung betroffen sind." Mit Erschrecken habe die ehemalige Dschungelkönigin festgestellt, dass viele Erkrankte sich gar nicht behandeln ließen oder sich des Problems nicht bewusst seien. "Diese Frauen will ich dazu ermutigen, sich untersuchen zu lassen", betont Jenny.

Ein weiterer Grund, das Thema Lipödem öffentlich zu machen, sei die Tatsache, dass sie nicht die einzige Trägerin in ihrer Familie sei. Als sie Iris Klein (52) von der Diagnose berichtete, wartete der nächste Schock auf Jenny: "Meine Mutter meinte nur 'Willkommen im Club'. Es hat einfach jede Frau bei uns. Meine Mama, meine Oma, meine Tanten... Ich wusste das nicht." Von ihnen ließe sich aber keine behandeln, denn sie nähmen das Lipödem gar nicht erst ernst.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Juni 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Mai 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

