Ein seltener Anblick für ihre Fans! Erst im Mai heiratete Simone Ballack (43) ihren Jugendfreund Andreas Mecky. Aus ihrer ersten Ehe mit Fußballer Michael Ballack (42), die im Jahr 2012 nach vier gemeinsamen Jahren in die Brüche gegangen war, brachte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin auch ihre Söhne Louis (17), Emilio (16) und Jordi (14) mit in die neue Beziehung. Bilder ihrer drei Jungs teilt die stolze Mutter allerdings nur selten mit der Öffentlichkeit. Im Zuge ihrer Hochzeit machte die 43-Jährige nun jedoch eine Ausnahme und veröffentlichte eine Aufnahme, die zeigt: Ihre Kinder sind inzwischen schon fast erwachsen!

Auf Instagram gewährte Simone ihren Followern nun einen weiteren Einblick in ihre Trauung am Starnberger See. Auf dem Schnappschuss sieht man die Braut in einem kurzen weißen Dirndl neben ihren Söhnen in die Kamera lachen. Dabei fällt auf: Ihre beiden ältesten Söhne sind längst einen Kopf größer als Simone – nur Nesthäkchen Jordi befindet sich momentan noch auf gleicher Augenhöhe mit seiner Mama. "Ich bin so stolz auf meine Jungs", kommentierte die ehemalige Spielerfrau die besondere Momentaufnahme.

Tatsächlich haben Familienfotos wie dieses echten Seltenheitswert auf Simones Social-Media-Profilen. Entsprechend groß war auch die Freude ihrer Fans, die gebürtige Kaiserslauterin an der Seite ihrer drei Kinder zu sehen: "So schön! Meine Güte, sind die Jungs riesig geworden", stellte ein User begeistert fest.

Actionpress/ Gulotta,Francesco Simone Ballack und Andreas Mecky in München, Juni 2019

Getty Images Simone Ballack im Mai 2019

Actionpress/ PS PRESS Michael und Simone Ballack, 2003

