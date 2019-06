Als Draco Malfoy und Ron Weasley wurden Tom Felton (31) und Rupert Grint (30) in den Abenteuern von Harry Potter zu Stars. Nach acht Filmen war 2011 dann Schluss. Während Hermine-Darstellerin Emma Watson (29) zuletzt in der Hauptrolle von Disneys Realverfilmung von Die Schöne und das Biest große Erfolge feiern konnte, blieb es um viele andere Schauspieler des Potter-Casts vergleichsweise ruhig. Jetzt sprechen sich Tom und Rupert für einer Neuauflage der erfolgreichen Filmreihe aus!

In einem Interview mit Entertainment Weekly wurden die Briten gefragt, ob sie Lust hätten, in einem Reboot der Harry Potter-Reihe mitzuspielen – diesmal jedoch als die Väter ihrer ursprünglichen Kindercharaktere. "Absolut. Ich würde sagen, ich würde es auch kostenlos machen, aber... Ja, das würde ich gerne tun", witzelte Tom im Gespräch mit der Zeitschrift. "Es wäre cool, ab und zu den schwarzen Anzug zu rocken", spielte er auf Malfoy Seniors ikonischen Look an. Und auch Rupert scheint von der Idee angetan: "Ich wäre bereit dafür. Es wäre eine schöne Art, das Kapitel zu schließen."

Und damit nicht genug der freudigen News für Potter-Fans: Tom und Rupert würden sogar ihre einstigen Rollen wieder aufnehmen wollen, wenn man das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" auf die Leinwand bringen wollen würde. Würde euch so eine Verfilmung mit den beiden gefallen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ActionPress/Collection Christophel Tom Felton, Rupert Grint und Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen" (2001)

ActionPress/ Munawar Hosain Jason Isaacs & Tom Felton als Lucius & Draco Malfoy in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

ActionPress/Richfoto Ltd. Tom Felton, Evanna Lynch, Rupert Grint und Warwick Davis (vorne) 2012 auf einem Event

