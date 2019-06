Seine Sarah (28) schafft es einfach jeden Tag aufs Neue, Dominic Harrison (27) den Kopf zu verdrehen! Kurz vor der Geburt des gemeinsamen Töchterchens Mia Rose (1) im Winter 2017 hatten sich die beiden Social-Media-Stars standesamtlich das Jawort gegeben. Diesen Sommer soll schließlich eine große freie Trauung folgen – und für die will die ehemalige Bachelor-Kandidatin in Topform sein. Im Netz gibt ihr Göttergatte schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die sportlichen Erfolge seiner Herzdame: Sarah kann einen echten Muskelbauch vorweisen!

In seiner Instagram-Story lud der 27-Jährige ein Video hoch, in dem seine Liebste im bauchfreien Fitness-Outfit herumtänzelt. "Sie kommt vom Sport und schaut richtig heiß aus, die Dame", schwärmte er von seiner Frau. Wenig später teilte er noch einen weiteren Beitrag. "Ich habe mir das, was ich gerade hochgeladen habe, nochmal angeschaut und du hast echt fast einen Sixpack. Und was habe ich? Nur Haut", sprach er der 27-Jährigen seine Anerkennung aus. "Aber nur, wenn ich anspanne", meinte Sarah daraufhin leicht verlegen.

Bikinitauglich ist die Braut für Dominic also ein für alle Mal – und das kommt den anstehenden Flitterwochen zugute. "Wir wollen auf jeden Fall irgendwo hin, wo es ganz ruhig ist und wo man das einfach mal genießen kann", verriet Sarah vor wenigen Wochen gegenüber Promiflash. Das Paar plant, erstmals ohne Klein-Mia zu verreisen.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison im Juni 2019

Getty Images Sarah und Dominic Harrison beim Made for More Award 2019

