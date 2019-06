Kayla Rae Reid (27) gewährt Einblicke in das Leben einer frisch gebackenen Mama! Am Montag wurden der Schwimmer Ryan Lochte (34) und seine Frau zum zweiten Mal Eltern. Ihre Tochter Liv Rae Lochte sei gesund und wohlauf, wie der stolze Papa im Netz verkündete. Nur einen Tag nach der Entbindung hat Kayla bereits öffentlich ihren After-Baby-Body zur Schau gestellt – und offenbart, mit welchen Problemen sie gerade zu kämpfen habe!

In ihrer Instagram-Story posiert die 27-Jährige für ein Spiegel-Selfie. Sie trägt lediglich Unterwäsche und gibt somit die Sicht frei auf ihren Bauch, der sich wenige Stunden nach der Geburt noch nicht zurückgebildet hat. In dem Posting zählt sie auf, wie ihr erster Tag als zweifache Mama gewesen sei. Während sie sich die Haare gewaschen habe, habe Ryan sich die Zeit mit Videospielen vertrieben. Außerdem resümiert Kayla ihre Schwangerschaft: Aktuell sei sie abhängig von Windeln – ihr Körper sei geschwollen und ihre Cellulite und Dehnungsstreifen hätten sich verdreifacht. Außerdem habe die Influencerin fast 23 Kilogramm zugenommen und wiege aktuell 80 Kilo.

Wie anstrengend die Zeit gerade sei, betont sie auch in einem weiteren Beitrag: Das Model leide unter blutigen, schorfigen Brustwarzen. "Warum ist Stillen die härteste natürliche Sache auf dem Planeten?", fragt sich Kayla. Die lachenden Emojis deuten allerdings an, dass es nicht ganz so schlimm zu sein scheint.

Instagram / kaylaraereid Kayla Rae Reid einen Tag nach der Geburt ihrer Tochter, Juni 2019

Getty Images Kayla Rae Reid im Juli 2016

Instagram / kaylaraereid Kayla Rae Reid mit ihrer neugeborenen Tochter

