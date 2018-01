Endlich ein Happy End für Ryan Lochte (33)! Der mehrfache Goldmedaillen-Gewinner sorgte vor knapp anderthalb Jahren nicht wegen seiner Leistungen im Schwimmbecken oder seinem Privatleben für Furore: Eine Überfall-Lüge während den Olympischen Spielen in Rio 2016 brachte ihm eine Sperre ein. Doch jetzt kann Ryan offenbar wieder strahlen – in Kürze soll er endlich seine Verlobte Kayla Rae Reid (26) zur Frau nehmen!

Lief es in den letzten Jahren sportlich nicht ganz so rund für Lochte, klappt es privat dafür aktuell umso besser: Wie TMZ berichtete, soll der 33-Jährige die wichtigsten Dokumente für seine Trauung mit Kayla letzte Woche in Gainesville, Florida abgeholt haben. Eine Quelle verriet weiter, die Hochzeit würde "unmittelbar bevorstehen", denn die besagten Papiere hätten nur eine begrenzte Gültigkeit von knapp 60 Tagen und Ryan und Kayla würden bestimmt nicht bis zum letzten Tag warten!