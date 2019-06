Wird das der nächste große Sommerhit? 2017 landeten Kay One (34) und Pietro Lombardi (27) mit "Señorita" einen echten Volltreffer: Der Song wurde auf YouTube weit über 100 Millionen Mal geklickt und in den Klubs und Bars rauf und runter gespielt. Vergangenes Jahr rief Kay mit Teenieschwarm Mike Singer (19) einen weiteren Song ins Leben – zusammen stürmten sie mit "Netflix & Chill" auf Platz vier der deutschen iTunes-Charts. Kommt nun die nächste Mega-Kombo? Mit diesem YouTube-Star bringt der Rapper schon bald einen weiteren Sommersong an den Start.

Kay hat sich mal wieder ein echtes Talent an Land gezogen, denn immerhin hat sein neuer Musikpartner schon eine Goldene Schallplatte abgesahnt. "Freunde, meine nächste Single 'Portofino' ist mit meinem Bro Leon Machère (27)!", verkündete Kay auf Instagram. Dazu gab es ein Foto, auf dem die beiden Musiker auf einer Jacht posieren. "Wir haben zusammen mit Tilly, der Sängerin von 'Copacabana', einen krassen Sommersong mit unserem Produzenten Stard Ova produziert", offenbarte er außerdem in der Bildunterschrift.

Die Single soll bereits am 28. Juni veröffentlicht werden. Ein Grund mehr für seine

Fans, sich zu freuen, denn die zeigten sich ohnehin schon euphorisch. So schrieb ein Follower: "Der Song wird bestimmt mega, wie alle deine Songs." Ein bisschen

Kritik musste Kay dann aber doch noch für seine Kollabo mit dem Webstar einstecken: "Ich finde es toll, dass du nicht nur mit Musikern zusammen arbeitest. Ich bin Gärtner, machen wir ein Track?", machte sich ein User lustig.

Instagram / kayone Leon Machère und Kay One, Juni 2019

Anzeige

Instagram / leonmachere Leon Machère, deutscher YouTuber

Anzeige

Instagram / kayone Kay One, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de