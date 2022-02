Diese Pleite hat sich definitiv ausgezahlt! Am Sonntagabend ließen die YouTuber Leon Machère (29) und Standart Skill im Ring die Fäuste fliegen. Nach ständigen Provokationen und Beleidigungen kam es am Hamburger Fischereihafen zum Showkampf der Webstars. In der vierten Runde war jedoch schon wieder alles vorbei. Standart Skill siegte durch technischen Knock-out gegen den einstigen Kampf der Realitystars-Kandidaten. Gelohnt hat sich das Spektakel aber trotzdem: Mit seiner Boxpleite sorgte Leon für einen neuen YouTube-Rekord!

Schon zu Anfang des Kampfes, der live auf YouTube übertragen wurde, holte sich der 29-Jährige mehrere gebrochene Rippen. Neben dem Sieger Standart Skill gab es aber noch einen zweiten großen Gewinner an diesem Boxabend. Der Kanal UniversumTV streamte das Event und durfte sich über nie dagewesene Zahlen freuen. Satte 774.000 Live-Zuschauer verfolgten den Fight zeitweise – mehr als je zuvor. Inzwischen hat der Clip schon mehr als 1,6 Millionen Views.

Trotz der Sticheleien zu Beginn tauschten die Box-Amateure nach der Partie noch wohlwollende Worte aus. "Leon hat seinen Mann gestanden und ein geisteskrankes Event auf die Beine gestellt. Wir gehen beide als Gewinner raus", betonte Standart Skill. Auch Leon lobte seinen Kontrahenten: "Ohne Spaß, du bist eine süße Schweinebacke. Das hast du echt stabil gemacht."

Anzeige

Action Press / Public Address Standart Skill und Leon Machère beim Boxkampf im Universum Gym, Februar 2022

Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Leon Machère, YouTuber und Musiker

Anzeige

Action Press / Public Address Standart Skill nach dem Boxkampf gegen Leon Machère im Universum Gym, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de