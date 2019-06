In Liebesdingen musste Denise Kappès (28) in den vergangenen Jahren eine echte Odyssee durchmachen. Als Kandidatin bei Der Bachelor kämpfte die Influencerin in der sechsten Staffel um die letzte Rose von Leonard Freier (34) – vergeblich. Nach einer Verlobung mit dem Bachelorette-Boy Patrick Cuninka (28), einer kurzweiligen Ehe mit dem Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Pascal Kappés (29) und der Beziehung zu ihrem Ex Tim scheint die brünette Schönheit letztendlich in Henning Merten ihr Gegenstück gefunden zu haben. Doch was steckt hinter Denise' zahlreichen Trennungen? Hätte sie in der Vergangenheit mehr um ihre Beziehungen kämpfen müssen?

Promiflash hakte am Rande des Launch-Events von Joyn bei ihrem guten Freund Leonard nach: "Ich glaube, das kann man nicht vergleichen und das kann man auch nicht pauschalisieren, das ist einfach unterschiedlich", meinte er. "Wenn ich mich an Patrick damals erinnere: Der ist nach Berlin gekommen und war unglücklich, sie ist ihm nach München gefolgt und war unglücklich", plauderte der 34-Jährige aus. Zu der Liebe zwischen Denise und Pascal, dem Vater ihres Sohnes, musste Leo derweil feststellen: "Was ich bei Pascal mitbekommen habe, haben sich ja beide getrennt, weil es wirklich gar nicht mehr ging. Sie konnten einfach nicht zusammen in einer Beziehung leben. Jetzt ist es immer noch schwierig, also war die Trennung wohl auch die richtige Lösung."

Von ihrem Partner Tim hat sich die Mama des kleinen Ben-Matteo erst vor wenigen Woche getrennt. "Was den Tim angeht: Das hat sich einfach irgendwie schief entwickelt", erklärte Leo weiter. Seiner Meinung nach habe das Leben eben manchmal andere Pläne. Umso mehr freut sich der Unternehmer nun aber, dass seine Kumpeline in Henning den Richtigen gefunden zu haben scheint.

Collage: Hannes Magerstaedt/Getty Images; AEDT/WENN.com Leonard Freier und Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Patrick Cuninka, 2017

Starpress / WENN.com Pascal Kappés und seine Noch-Frau Denise

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und Tim bei der Premiere von "Bird Box"



