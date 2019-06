Müssen sich die Sturm der Liebe-Fans etwa bald von einer der Hauptrollen verabschieden? Eigentlich läuft es für Denise Saalfeld (Helen Barke, 24) momentan perfekt. Nach viel Drama und Tränen haben sie und Joshua (Julian Schneider, 29) endlich zueinander gefunden. Doch statt eines Happy Ends scheint den Turteltauben nun offenbar eine dramatische Wendung bevorzustehen, denn: Ein aktueller Social-Media-Beitrag deutet an, dass Denise den Serientod sterben könnte.

Ein Instagram-Beitrag von Schauspieler Julian sorgt bei den Fans für Panik! Auf dem Foto sieht man ihn und seine Ex Annabelle Sullivan (Jenny Löffler, 29) an einem Sarg stehen – in schwarzer Kleidung. In dem Kommentar verrät der Hottie zwar nicht, um wessen Sarg es sich handelt. Doch aufmerksamen Followern ist nicht entgangen, dass im Hintergrund der Aufnahme ein Schwarz-Weiß-Bild von Denise zu erkennen ist. Ob die Brünette wirklich zu Tode kommt oder ob es sich bei dem Schnappschuss vielleicht nur um eine Traumsequenz handelt, bleibt abzuwarten.

Die Serien-Fans machen sich jedenfalls große Sorgen: "Es ist nur ein Traum, oder? Beim Sterbebild erkennt man Denise. Ich hoffe, dass es nur ein Traum ist", schreibt beispielsweise eine Userin. Tatsächlich sind viele andere Nutzer aber fest überzeugt, dass Denise nicht sterben wird. Was meint ihr: Wird Denise wirklich überleben? Stimmt ab!

Future Image Jenny Löffler, Julian Schneider und Helen Barke beim Fototermin am Set von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Denise Saalfeld (Helen Barke) und Joshua Winter (Julian Schneider) am Set von "Sturm der Liebe"

Instagram / officialjulianschneider Julian Schneider und Helen Barke

