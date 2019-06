Das war eine Aufregung beim Kardashian-Jenner-Klan. Im Februar sorgte eine verhängnisvolle Party-Knutscherei von Jordyn Woods (21) und Tristan Thompson (28) für Wirbel. Der Basketballer war bis zu diesem Zeitpunkt mit Khloe Kardashian (34) liiert und das Curvymodel eigentlich die beste Freundin von deren Halbschwester Kylie Jenner (21). Anschließend galten die vermeintlichen Turteltauben als Ausgestoßene. Doch wie sprachen die beiden Freundinnen Jordyn und Kylie über die Angelegenheit?

In einem Vorschauclip für die neueste Keeping up with the Kardashians-Folge wurde nun deutlich, wie das erste Gespräch nach den Vorfällen damals ablief. Die 21-Jährige sprach vor den Kameras des Reality-TV-Formats mit ihren Schwestern über die Situation: "Ich habe sie angerufen und sie hat nicht wirklich etwas gesagt. Sie hat die ganze Zeit geweint und ich habe ihr dann gesagt: 'Ich habe jetzt irgendwie Angst vor dir. Du bist nämlich in der Lage, am nächsten Morgen mit einem Lächeln aufzuwachen.'" Scheinbar wirkte Jordyn trotz der Tränen auf die Unternehmerin recht unbekümmert.

Genau das war es wohl auch, was Kim (38) auf die Palme brachte. Bis zum damaligen Zeitpunkt hatte sich Jordyn nämlich noch nicht bei der angeblich Hintergangenen entschuldigt. "Ich würde vor Khloes Tür stehen, mir die Augen ausheulen und rufen: 'Verdammt, ich weiß nicht, was ich da getan habe. Heilige Sch****! Ich bin so ein verdammter Idiot'", meinte die vierfache Mutter.

MEGA Jordyn Woods und Kylie Jenner in Miami

Getty Images Kylie Jenner

Getty Images Kim Kardashian im November 2018

