Feiert diese ehemalige Schwiegertochter gesucht-Teilnehmerin bald ihre Rückkehr in das Kuppelformat? Im vergangenen Jahr hatte Selma versucht, das Herz von Kandidat Arno zu erobern. Für die Blondine kam nach dem Kennenlernen jedoch nur Freundschaft infrage – darum servierte sie den Gabelstaplerfahrer ab. Jetzt könnte sich aber tatsächlich Selmas TV-Comeback anbahnen: Sie hat ein Auge auf Dennis geworfen, der vor Kurzem als Kandidat der kommenden Staffel vorgestellt wurde.

Gegenüber Promiflash verriet Selma nun, was ihr so gut an dem 33-Jährigen gefällt: Der braunhaarige Tattoo-Fan will eine Familie gründen und ist unternehmungslustig – das sei genau ihr Fall. Dabei malt sich die Quasi-Doppelgängerin von Kultblondine Daniela Katzenberger (32) gute Chancen bei Dennis aus: "Seine Mama hat selber bestätigt in einem Interview, dass er für jede Barbie zu haben ist. Dennis sagte in einer Vorschau im TV, dass er Frauen mit langen Haaren ganz gerne mag – da bin ich mir sicher, dass er sich für mich entscheiden wird", erklärte Selma. Sie habe sich schon telefonisch beworben, wisse aber noch nicht, ob sie wirklich in die Sendung eingeladen wird.

Sollte es mit Dennis nicht klappen, gibt es noch zwei weitere attraktive Singlemänner für die frühere Kandidatin: Familienmensch Philipp und Engelfan Heiko. Letzterer war zuvor auch schon Kandidat in der Show und wird von Selma wie folgt eingeschätzt: "Er ist sehr gutmütig in einer Beziehung. Er gibt manchmal etwas zu viel aus für eine Frau und er nimmt die Frau so, wie sie ist." Zu welchem Kandidaten würde sie am besten passen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D Selma, Arno, Mutter Christa und Eyerusalim von "Schwiegertochter gesucht"

Schwiegertochter gesucht, RTL "Schwiegertochter gesucht"-Dennis und seine Mutter Carmen

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Heiko und Mutter Sigrid

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Philipp



