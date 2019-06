Rita Ora (28) muss ihre Fans enttäuschen! Die britische Erfolgssängerin, deren Talent bereits im Alter von 14 Jahren entdeckt wurde, ist inzwischen nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken. Als sie Ende vergangenen Jahres endlich ihr neues Album "Phoenix" veröffentlichte, hatte sie zeitgleich verkündet, dass sie 2019 auf Tour gehen würde. Mittlerweile ist die Beauty schon seit mehr als drei Monaten quer durch Europa unterwegs und begeistert ihr Publikum mit ihren Konzerten. Doch ihren Auftritt am kommenden Freitag musste Rita jetzt schweren Herzens absagen: Sie ist zu krank!

In ihrer Instagram-Story entschuldigte sich die 28-Jährige in Form eines langen Statements bei den Betroffenen: "Es macht mich wirklich traurig, dass ich all jene im Stich lasse, die am Solstice Festival in Island teilnehmen, wo ich eigentlich als Act auftreten sollte", begann sie ihre Erklärung. "Ich habe gerade mit einer immer wiederkehrenden Infektion zu kämpfen und meine Ärzte haben mich angewiesen, mir eine Auszeit zu nehmen, damit ich mich erholen kann", schilderte Rita weiter.

Die Musikerin ist mächtig traurig über ihre Zwangspause: "Ich hatte mich schon riesig darauf gefreut, Zeit in Island zu verbringen und Teil dieses Festivals zu sein", schrieb Rita weiter. "Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht da sein werde." Zum Trost versprach sie ihren Fans anschließend allerdings, dass sie beim Solstice 2020 auf jeden Fall am Start sein werde.

Getty Images Rita Ora in Cannes 2019

Anzeige

Getty Images Rita Ora bei der Met Gala 2019

Anzeige

©EROTEME.CO.UK / MEGA Musikerin Rita Ora in London, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de