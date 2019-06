Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) lernten sich im Sommer 2016 durch eine gemeinsame Freundin kennen – und lieben. Im Mai 2018 krönten der britische Royal und seine Auserwählte ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. In diesem Jahr feierten die beiden Turteltauben somit ihren ersten Hochzeitstag. Um auch in den kommenden Jahren noch genauso verliebt zu sein wie am ersten Tag, haben sie ihr eigenes Rezept: Das Paar hat sich Regeln für eine harmonische Ehe aufgestellt.

Die erste besagt laut Hello: Kleine Gesten halten die Romantik am Leben. Diese reichen von Geschenken bis hin zu niedlichen Kosenamen. Harry soll seine Meghan beispielsweise liebevoll "Meg" nennen und sie ihn "Meine Liebe". Außerdem ist den Eltern des kleinen Archie Zeit zu zweit sehr wichtig. Deswegen verbringen sie regelmäßig Date-Abende miteinander. Ihre dritte Devise – zusammen viel zu lachen – befolgen sie sogar bei öffentlichen Auftritten und albern immer wieder gerne miteinander herum.

Sich gemeinsam Herausforderungen zu stellen und jedes neue Kapitel zu feiern, ist ein weiterer Grundsatz des Paares. Dies sei mindestens genauso wichtig, wie den Partner regelmäßig zu loben. Die letzten zwei Regeln für ein harmonisches Eheleben: Die jeweilige Vergangenheit des Partners akzeptieren und sich bedingungslos auf seine Welt einlassen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry 2017 in Kanada

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Dezember 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Dezember 2017 in England

