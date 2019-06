Am Donnerstag ließ Jenny Frankhauser (26) die Liebes-Bombe platzen: Sie ist frisch verknallt! Bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt es sich um Hakan Akbulut. Das Fitnessmodel konnte nicht nur das Herz der Dschungelcamp-Königin von 2018 im Sturm erobern, sondern auch das seiner Schwiegereltern in spe, Iris (52) und Peter Klein. Gemeinsam genossen die vier zuerst ein Dinner und feierten später ausgelassen beim Karaoke.

In Iris' Instagram-Story konnten auch die 118.000 Follower der 52-Jährigen sehen, wie schnell sie den Freund ihrer Tochter in die Familie aufnimmt. Nach dem gemütlichen Abendessen im Restaurant folgte am späteren Abend Karaoke zu Hause – beim Singen hatte das Quartett sichtlich viel Spaß.

Genau diesen Frohsinn schätzt Jenny an ihrem Partner und schwärmt gegenüber Promiflash: "Er bringt mich einfach immer zum Lachen und gibt mir das Gefühl, wunderschön zu sein." Jetzt habe sie endlich ihren Deckel gefunden: "Ich bin von Kopf bis Fuß in ihn verliebt", betont sie.

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser und Iris Klein im Mai 2019

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein mit Jenny Frankhauser und Freund Hakan Akbulut

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser mit ihrem Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de