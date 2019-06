Die britische Ausgabe von Love Island ist im vollen Gange! Seit Anfang Juni flimmert eine neue Staffel über die Bildschirme – mit einem überaus hotten Cast. Die Kandidaten flirten, was das Zeug hält, und lassen dabei nichts anbrennen. Die Quoten sprechen für den Erfolg der Show: Allein die allererste Folge hatte einen Rekordwert von 5,9 Millionen Zuschauern. Die Produzenten wollen dem Publikum daher noch mehr Reality-Entertainment bieten: Die heißen "Love Island"-Singles sollen jetzt auch im Winter den Zuschauern so richtig einheizen.

Laut The Sun soll der Fernsehsender ITV noch in diesem Winter das neue Format an den Start bringen. Aufreizende Schneeballschlachten und romantisches Kaminfeuer wird es dabei aber wohl eher nicht geben – denn die Show soll in Südafrika gedreht werden. "'Winter Love Island' ergibt Sinn, weil die Fans das Drama und die Dreiecksbeziehungen lieben und jeder möchte doch ein bisschen Sonnenschein auf seinem Bildschirm in den kalten Wintermonaten haben", verriet ein Insider.

Laut der Quelle sei zwar noch nichts konkret, doch die Macher seien auf jeden Fall schon fleißig am Planen: "Es steckt noch alles in den Kinderschuhen und das Casting noch in weiter Ferne, doch die Produzenten der ITV Studios und das Team bereiten sich definitiv darauf vor."

Supplied by WENN Chris und Chloe, UK-"Love Island"-Kandidaten 2017

Supplied by WENN Szene aus der UK-"Love Island"-Villa 2017

Supplied by WENN Szene der britischen Version von "Love Island" aus dem Jahr 2017

