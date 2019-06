Im Juni 2007 begann Nikki Bella (35) ihre Karriere beim World Wrestling Entertainment (WWE) und gründete zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Brie Bella (35) das erfolgreiche Duo The Bella Twins. Doch nach zwölf Jahren im Ring gaben die beiden Schwestern vor wenigen Monaten überraschend ihren Rücktritt aus dem Wrestling-Sport bekannt. Jetzt verriet Nikki den Grund für ihr Karriere-Aus: Eine Zyste im Gehirn zwang sie, den Kampfsport aufzugeben.

Am Mittwoch waren Nikki und ihre Schwester Brie zu Gast in der The Tonight Show von Talkmaster Jimmy Fallon (44). Dort verriet die 35-Jährige: "Ich hatte immer Nackenprobleme, doch die gingen auch nach einer Operation nicht weg. Bevor ich also weiter kämpfen konnte, unterzog ich mich einer Untersuchung. Die Ergebnisse kamen zurück und es stellte sich heraus, dass ich eine Zyste im Gehirn habe." Die Prognose der Ärzte zu ihrer Karriere war eindeutig: "Sie meinten: 'Du bist fertig.' Also hatte ich keine andere Wahl."

Zwar sei die Gehirnzyste harmlos, dennoch habe der Befund ihr einen Riesen-Schrecken eingejagt, erklärte Nikki gegenüber TMZ: "Es ist superbeängstigend, es ist etwas, das du nie hören willst. Es ist etwas, das man für den Rest meines Lebens im Auge behalten muss, weil man nie weiß, wie es sich ändern kann." Einen Funken Hoffnung, irgendwann doch wieder in den Ring steigen zu können, habe sie dennoch: "Ich glaube an Wunder, man weiß nie!"

Getty Images Brie und Nikki Bella im Mai 2019 in New York

Getty Images Brie und Nikki Bella 2019 in New York

Getty Images Nikki Bella im Februar 2019 in New York

