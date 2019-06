Ganz schön freizügig! Im November durfte Lorena Rae (24) zum ersten Mal über den Laufsteg von Victoria's Secret stolzieren – für die deutsche Beauty ging damit ein echter Traum in Erfüllung. Auch in den sozialen Netzwerken präsentiert sich das Model des US-Unterwäsche-Labels gerne mal in Bikini, Dessous und knappen Kleidern. Lorenas aktueller Schnappschuss ist allerdings trotzdem eher eine Rarität: Darauf zeigt sie sich fast hüllenlos.

Pinkes Höschen, Turnschuhe – aber wo ist denn nur der BH hin? Auf dem Instagram-Pic bedeckt das Model seine nackten Brüste gerade mal mit den Armen. Zu dem heißen Foto nahm sich das Victoria's Secret-Babe selbst ein wenig auf die Schippe und schrieb: "Nur, falls ihr wissen wollt, welche Schuhe ich trage während wir shooten: Ecom." Dass bei diesem Anblick keiner auf die Treter schaut, scheint Lorena ebenfalls klar zu sein, immerhin versah sie ihren Kommentar mit einem lachenden Emoji.

Dieser kleine Scherz kam bei Lorenas Fans richtig gut an. So witzelte ein User: "Nette Schuhe, ich sterbe vor Lachen." Die meisten Follower schienen aber nicht einen einzigen Blick auf die Füße der Beauty verschwendet zu haben. "Wow, dein Körper" oder "Wunderschön", waren nur zwei von zahlreichen Kommentaren zum Hammer-Body der 24-Jährigen.

Getty Images Lorena Rae, Juni 2019

Anzeige

Instagram / lorena Lorena Rae im April 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Lorena Rae, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de