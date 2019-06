Ryan Seacrest (44) küsst sich zurück ins Glück! Anfang März wurde bekannt, dass die dreijährige Beziehung des US-amerikanischen Moderators zu Shayna Taylor gescheitert war – der Split fand bereits einige Tage zuvor, direkt nach dem Valentinstag, statt. Wie es scheint, hat der "Live With Kelly And Ryan"-Gastgeber nun, vier Monate später, Trost gefunden: Im Süden Frankreichs wurde der TV-Star beim Knutschen mit einer unbekannten Lady erwischt.

Der 44-Jährige lässt es sich gerade unter der Sonne am Mittelmeer gut gehen und ist dabei nicht allein: Wie diese Schnappschüsse beweisen, ist Ryan in seinem Urlaub in anregender Begleitung! Das Duo wurde nicht nur beim Schwimmen und Sonnenbaden abgelichtet, sondern tauschte auch heiße Küsse aus. Um wen es sich bei der brünetten Schönheit in dem hellrosa Badeanzug handelt, ist aktuell noch nicht bekannt. Ryan selbst äußerte sich bislang nicht zu seinem Ferien-Flirt.

Von seiner vorigen Partnerin hatte sich das TV-Gesicht laut Insidern im Guten getrennt. "Sie stehen sich immer noch sehr nah", verriet eine Quelle damals People. Während ihrer drei gemeinsamen Jahre überstanden der American Idol-Host und Shayna auch eine Beziehungspause, doch nun scheint unter ihrer On-Off-Liebe endgültig der Schlussstrich gezogen zu sein.

Christopher Peterson/SplashNews.com Ryan Seacrest mit Fans in New York

Anzeige

Getty Images Ryan Seacrest bei den Oscars 2019

Anzeige

Splash News Shayna Taylor und Ryan Seacrest im September 2018 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de