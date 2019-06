Im Netz hagelt es gerade ordentlich Kritik! Laura Müller und Michael Wendler (46) versorgen ihre Follower via Social Media regelmäßig mit Schnappschüssen aus ihrem gemeinsamen Leben in Florida. Dafür ernten die beiden oftmals negative Kommentare. Auch dieses Mal: Die Schülerin hat ein Bild von sich beim Zähneputzen gepostet – doch das kam bei den Usern ganz und gar nicht gut an!

Auf Instagram schrieb Laura zu dem Pic, dass sie jeden Morgen mit dem Gang ins Badezimmer beginne und danach das Frühstück anrichte. Anschließend wollte sie von ihren Followern wissen, wie sie denn in den Tag starten. "Krass, ich starte auch mit dem Gang ins Badezimmer! So ein verrückter Zufall. Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, ob das andere Leute auch so machen!", spottete ein User. Andere Nutzer wählten deutlich schärfere Worte und kritisierten die Freundin des Schlagersängers für ihren Lebensstil: "Ach, weißt du, Laura, ich denke, es geht vielen Menschen in Deutschland oder in Amerika so, dass sie morgens kaum Zeit zum Frühstücken haben, weil sie zur Arbeit müssen. Was du ja nicht kennst!"

Die Community erinnerte sich außerdem an Heidi Klum (46) – auch das Super-Model hatte neulich ein Foto von sich beim Zähneputzen veröffentlicht. "Nur weil Heidi Klum ein Selfie beim Zähneputzen macht, kopiert das jetzt jeder?", fragte sich ein Follower.

ActionPress Michael Wendler im Megapark, Juni 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler beim Fotoshooting für "Das Sommerhaus der Stars"

