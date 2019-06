Ist Ed Sheeran (28) etwa ein echter Selfie-King? Bereits am 12. Juli erscheint das sechste Album des Singer-Songwriters. Dieses Mal ist aber nicht nur Eds Stimme zu hören, sondern auch die vieler anderer Popgrößen. Ob Justin Bieber (25), Cardi B (26) oder Camila Cabello (22): Der Weltstar hält einige spannende Kollaborationen bereit. Sogar Khalid (21) ist mit am Start: Anlass genug für Ed, ein witziges Selfie mit Gruß an seinen Kollegen zu schießen.

Das ist mal wahrlich ein hübscher Schnappschuss: Von unten fotografiert, leicht gequältes Lächeln und ein zusammengekniffenes Auge. Um seine Produktion zu promoten, nahm sich der "Thinking Out Loud"-Interpret via Instagram selbst auf die Schippe: "Wer freut sich auf meinen neuen Song 'Beautiful People' mit meinem Kumpel Khalid?" Mit dem Track-Titel spielte er wohl auf sein doch etwas unvorteilhaftes Foto an und bewies einmal mehr, wie egal ihm der ganze Schönheitswahn ist.

Bei diesem zuckersüßen Anblick kann selbst die eigentliche Selfie-Queen kaum mithalten. Kim Kardashian konnte mit ihrem letzten Insta-Posting gerade mal knapp eine Millionen Likes ergattern, während ihr neuer Konkurrent sich über stolze 1,5 Millionen Herzchen freuen darf. Ob Ed von nun an wohl öfter zur Frontkamera greifen wird?

MEGA Musiker Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran, Juni 2019

Getty Images Ed Sheeran, Juni 2019

