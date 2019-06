Eifersüchtig auf Erich Klanns (32) Tanzpartnerinnen? In der kommenden Woche ist Oana Nechiti (31) endlich wieder mit ihrem Erich auf der Tanzfläche vereint. Nachdem die 31-Jährige ihr Jury-Debüt bei DSDS gefeiert hat, kehrt sie für das Let's Dance-Special zurück aufs Parkett. In diesem Jahr tanzte ihr Liebster mit Sabrina Mockenhaupt (38) – das bedeutete, dass Oanas Schatz wochenlang mit einer anderen Frau intensiv trainieren musste. Promiflash hat deshalb mal bei der gebürtigen Rumänin nachgefragt: Verspürt sie nicht auch mal Eifersucht?

Beim Milka Blobbing VIP Event Ende Mai, als die letzte Staffel der Tanzshow noch lief, war sich Oana schon sicher: "Ich weiß ja, was er für mich empfindet. Ich fühle mich überhaupt nicht in Gefahr. Wir wissen, was wir aneinander haben." Von einem mulmigen Gefühl in der Magengegend, wenn ihr Erich eine flotte Sohle mit einer anderen aufs Parkett legt, also keine Spur. Die vertrauensvolle Verbindung hat dabei auch etwas mit ihrem gemeinsamen Sohn zu tun, der 2012 auf die Welt kam: "Wir sind eine Familie, wir haben ein Kind, man weiß, dass wir harmonisch zusammen sind, dass wir uns lieben", ergänzte die Choreografin zu ihrer Beziehung.

Die Fans des tanzbegeisterten Paares warten allerdings noch darauf, dass sich die zwei endlich das Jawort geben. Seit 2014 sind Oana und Erich nämlich schon verlobt. Immerhin haben die zwei bereits lange ausgeklügelte Pläne für den großen Tag, wie sie Promiflash schon vor zweieinhalb Jahren verrieten: "Es wäre doch auch mal geil, auf seiner Hochzeit so eine richtige Show auszupacken. Vielleicht hilft uns der eine oder andere Kollege mit ein bisschen Pyro", scherzte Erich damals.

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Kann bei "Let's Dance"

P.Hoffmann / WENN.com Oana Nechiti bei "Let's Dance"

Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann im Mai 2018

