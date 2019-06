Sie ist einfach immer für eine Überraschung gut: Halsey (24) ist seit einigen Jahren erfolgreich im Musikbusiness unterwegs und fällt dabei nicht immer nur mit ihrer Musik auf – auch der Style der Sängerin ist oftmals ein absoluter Hingucker. Erst kürzlich machte sie wieder mit einem ziemlich besonderen Look auf sich aufmerksam: Halsey ziert nämlich aktuell ein Magazin-Cover mit ziemlich unrasierten Achseln!

In einem Instagram-Post verkündete die "Without Me"-Interpretin ganz stolz, dass sie das Cover der Juli-Ausgabe des Rolling Stone-Magazins schmückt und teilte die Titelseite prompt mit ihren Fans. Ihrer Community stach dabei sofort ein Detail ins Auge – die etwas stoppeligen Achseln. "Ich liebe ihre Achselhaare so sehr" oder "Ich liebe es, dass sie ihre Achselhaare nicht gephotoshopt haben, das macht mich echt glücklich", feierten sie einige Follower im Netz.

Andere User hingegen fanden diese kleine Haar-Rebellion alles andere als cool. "Warum rasieren sich die Girls nicht mehr? Ich bin verwirrt" oder "Ich dachte, du wärst Millionärin, kaufe dir doch einfach Wachs", kritisieren einige Bewunderer im Netz Halseys haarige Offenheit. Wie findet ihr die Stoppeln der Musikerin auf dem Cover? Stimmt ab!

Getty Images Halsey, Sängerin

Instagram / iamhalsey Halsey, Musikerin

Getty Images Halsey bei den American Music Awards 2018

