Halsey (24) hat momentan offenbar keine Glückssträhne! Die Sängerin zieht sich derzeit eine Verletzung nach der anderen zu und teilt diese im Netz mit ihren Fans. Ihre Community ist über den Anblick ihrer Schrammen besorgt! Jetzt haut die Beauty ein neues Schocker-Bild raus: Sie zeigt ein Pic von ihrem verletzten Rücken – und der sieht wegen einer besonderen Sportaktion so aus: Die "Without Me"-Interpretin war nackt klettern!

Der gesamte Rücken der 24-Jährigen ist auf ihrem neusten Instagram-Foto mit etlichen roten Kratzern übersät. Passend dazu prangt in Halseys Nacken ein Tattoo – die Worte “Nightmare” zieren ihre Haut. Für einen “Alptraum” halten auch einige User den Schnappschuss und kommentieren den Post damit. Halsey selbst scheint die Sache jedoch mit Humor zu nehmen. Sie kommentiert ihr Bild mit den Worten: “Geht nicht nackt klettern, Leute. Oder macht es. Macht ihr das?”

Es ist nicht das erste Mal, dass Halsey in letzter Zeit ein Foto von einer Blessur an ihrem Körper auf ihrem Social-Media-Kanal postet. Erst vor wenigen Tagen teilte sie mit ihren rund 12,5 Millionen Followern eine Aufnahme ihrer mit blauen Flecken und Schürfwunden übersäten Beine. Ein Blick in die Kommentare zeigt: Einige Fans machen sich Sorgen um das Gesangswunder und raten ihr, besser auf sich aufzupassen.

Instagram / iamhalsey Halseys Rücken

Getty Images Sängerin Halsey beim Coachella 2019

Instagram / iamhalsey Sängerin Halseys Beine

