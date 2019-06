Mandy Bork hat keine Lust auf Body-Shamer! Die GNTM-Zweitplatzierte von 2008 genoss bis vor Kurzem den Sommer auf der Sonneninsel Mallorca. Natürlich lässt das Model auch seine Fans an seinem Urlaub teilhaben und postet regelmäßig Schnappschüsse aus Spanien – unter anderem ein Pic, auf dem sie in einem knappen, roten Bikini posiert. Den Schnappschuss finden die meisten ihrer Follower ziemlich heiß, doch einige Fans kritisieren die Figur der Influencerin und finden, dass sie zu dünn ist. Diese Vorwürfe will sich Mandy jedoch nicht bieten lassen und wehrt sich im Netz gegen die Hater!

In ihrer Instagram-Story richtet sie sich direkt an ihre Kritiker und erklärt: "Ich weiß, es wird immer Leute geben, die ihren Senf dazu geben, die meinen, es ist in Ordnung, jemanden zu beurteilen und zu verurteilen, aber ihr müsst aufhören, in Schubladen zu denken." Sie höre solche Sprüche seit ihrer Kindheit fast tagtäglich, aber sie könne versichern, dass es ihr gut gehe und dass sie immer schon so gewesen sei. "Ich esse wahrscheinlich mehr als alle anderen", stellt sie am Ende ihrer Ansage außerdem klar.

Neben ihrem Statement beweist Mandy in einem weiteren Clip auch Humor, denn sie nimmt ihre Hater gekonnt ironisch auf die Schippe. Während die Blondine in dem Mini-Video durch die Straßen Mallorcas geht, tut sie so, als würde sie andere Leute überheblich zurechtweisen: "Entschuldigung, ich wollte ihnen nur mal sagen, sie sind viel zu dünn, sie sollten wirklich mehr essen. Und sie, sie sind wirklich zu dick, sie sollten lieber weniger essen." Die Sequenz betitelt sie mit den vielsagenden Worten: "Leute heutzutage..."

Marquardt,Christian/ActionPress Model Mandy Bork auf der Fashion Week in Berlin

Instagram / mandybork Mandy Bork, Model

Instagram / mandybork Influencerin Mandy Bork

