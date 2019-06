Als Ehefrau von Prinz Harry (34) wird Herzogin Meghan (37) immer wieder mit ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) verglichen. Fans und Presse sind ständig auf der Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Persönlichkeiten, welche die zwei bedeutendsten und prägendsten Frauen im Leben des Prinzen sein dürften. Eine Royal-Expertin, die bekanntermaßen eine besonders gute Beziehung zu Diana pflegte, verriet nun, dass sich Meghan in einem wesentlichen Punkt von der verunglückten Lady Di unterscheide.

“Sie wird mit Diana verglichen und es tut mir leid, dass dies der Fall ist, weil ich denke, dass sie eine ganz andere Frau ist”, sagte Jennie Bond im Gespräch mit Yahoo News’ The Royal Box. In den Augen der ehemaligen Royal-Korrespondentin der BBC sei Meghan “viel reifer. Sich viel mehr ihrer eigenen Rolle bewusst und den Themen, für die sie eintreten möchte. Viel besser vorbereitet als es Diana jemals war”. Dabei dürfte auch der Altersunterschied und die damit einhergehende Erfahrung der beiden Frauen eine Rolle spielen: Während Meghan im vergangenen Mai mit 36 Jahren in die britische Königsfamilie einheiratete, trat Diana 1981 als gerade einmal 20-Jährige mit Prinz Charles (70) vor den Traualtar.

Zudem hatte Meghan als ehemalige Schauspielerin bereits vor ihrer Ehe in der Öffentlichkeit gestanden und war im Umgang mit der Presse geübt. Bis zu ihrer Hochzeit mit Prinz Charles arbeitete Diana als Erzieherin im Kindergarten.

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana in Cannes 1987

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018

Getty Images Prinzessin Diana im November 1995

