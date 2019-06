Da verstehen sich zwei! Katy Perry (34) scheint was die Liebe angeht ihr privates Glück gefunden zu haben: Im Februar dieses Jahres hat sich die Musikerin mit Orlando Bloom (42) verlobt. Für den Schauspieler wird es bereits die zweite Ehe sein, denn von 2010 bis 2013 war er mit Miranda Kerr (36) verheiratet. In diesem Fall scheint es jedoch überhaupt kein Problem zu sein, wenn sich die Ex und die aktuelle Partnerin begegnen – im Gegenteil: Die beiden posierten nun sogar für ein gemeinsames Foto!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Miranda nun den gemeinsamen Schnappschuss. Darauf posieren die beiden Arm in Arm zum Launch der neuen Hautpflege-Linie, die das Model nun auf den Markt gebracht hat. Was für ein tolles Verhältnis Miranda und die Sängerin tatsächlich zueinander haben, unterstrich die Australierin mit den Worten: "Danke dafür, dass ihr mit mir so strahlend leuchtet." Aus Sicht vieler Fans kann sich über diese freundschaftliche Beziehung wohl vor allem eine Person freuen: Katys Verlobter. "Orlando muss so glücklich sein", befand ein Follower.

Die beiden Frauen stellten jedoch auch schon bei anderen Gelegenheiten unter Beweis, dass sie gut miteinander klarkommen. Als Orlandos Ex-Frau im vergangenen Oktober den gemeinsamen Sohn Flynn (8) von Katys Geburtstagsparty abholen wollte, überreichte sie der Songwriterin zu ihrem Ehrentag sogar einen Strauß Blumen und ein kleines Geschenk.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Miranda Kerr im November 2018

Anzeige

Getty Images Katy Perry im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de