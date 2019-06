Chris Pratt (40) hat seiner Katherine (29) das Herz gestohlen! Der Schauspieler und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (71) gaben im Januar nach nur wenigen Monaten Beziehung ganz überraschend ihre Verlobung bekannt – und auch mit der Hochzeitsfeier fackelten die beiden nicht lange: Schon im Juni gab sich das Paar im Rahmen einer kleinen Zeremonie im Grünen das Jawort. Nun hatten die Turteltauben erneut Grund zum Feiern: Am Freitag wurde Chris 40 Jahre alt. Zu diesem Anlass machte ihm seine Ehefrau eine romantische Liebeserklärung im Netz!

"Herzlichen Glückwunsch, mein süßes Engelsgesicht", gratulierte die 29-Jährige ihrem Herzblatt via Instagram. Dazu teilte sie eine zuckersüße Foto-Collage, die eine Reihe von Pärchenbilder der frischgebackenen Eheleute zeigt. "Ich bin überaus dankbar und glücklich, mit dir lachen zu können, dich lieben zu können, mit dir auf Abenteuer gehen zu können, dich zu küssen und dieses magische Leben mit dir zu teilen", schwärmte die Beauty von ihrem Mann.

Angeblich sollen die beiden kurz nach der Trauung auch schon fleißig an ihren weiteren Zukunftsplänen feilen: "Beide sind so glücklich, einander gefunden zu haben, und können es kaum erwarten, ihre Familie so schnell wie möglich zu vergrößern", gab ein Insider zu verstehen. Für Katherine wäre es der erste Nachwuchs – der "Parks and Recreation"-Darsteller hat hingegen schon einen Sohn aus erster Ehe.

