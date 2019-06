Private Offenbarung von Emeli Sandé (32)! Die Sängerin ist eigentlich durch ihre Musik bekannt, dagegen macht die Britin normalerweise mit ihrem Privatleben keine Schlagzeilen. Das änderte sich allerdings, als sie sich 2014 von ihrem Mann, ihrer Jugendliebe Adam Gouraguine, trennte. Nachdem Emeli und Adam zehn Jahre lang ein Paar waren, ging die Beziehung nach nur etwa einem Jahr Ehe in die Brüche. Nun verriet Emeli: Sie litt nach dem Liebes-Aus an Depressionen!

In einem Interview mit dem Happiful Magazine erklärte sie jetzt, dass sie damals nicht nur die Trennung verarbeiten musste, sondern auch mit viel Kritik aus der Öffentlichkeit zu kämpfen hatte. Das alles hat bei ihr zu Depressionen und Angstzuständen geführt – und ging sogar so weit, dass die 32-Jährige überlegte, ihre Karriere zu beenden. "Ich habe mich gefragt, ob die Leute mich überhaupt noch hören wollen, weil einige sagten, ich wäre zu oft im Fernsehen. Leute meinten, ich wäre zu überpräsent und ich dachte: 'Vielleicht gibt es für mich keinen Platz in der Musikindustrie und was soll ich tun, wenn die Leute mich nicht hören wollen?'", offenbarte sie nun.

Diese dunkle Phase ihres Lebens konnte Emeli zum Glück mittlerweile überwinden – und zwar auch durch ihre Musik. Mit ihrem 2016 erschienenen Album "Long Live The Angels" verarbeitete sie ihren Trennungsschmerz.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Emeli Sandé und Adam Gouraguine bei der Premiere von "Skyfall", 2012

Getty Images Emeli Sandé in London

Getty Images Emeli Sandé bei den American Music Awards 2016



