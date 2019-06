Herzlichen Glückwunsch Meryl Streep (70)! Die Schauspielerin hatte in ihrem Leben oft Grund zur Freude. Ganze 21 Oscar-Nominierungen konnte die Hollywood-Diva schon einheimsen – so viele wie sonst keine andere Person in der Filmwelt. Dreimal durfte sie den wichtigsten Filmpreis sogar mit nach Hause nehmen – und nebenbei auch stolze acht Golden Globe-Trophäen. Jetzt feiert Meryl ihren 70. Geburtstag und die Fans verneigen sich vor der Schauspielerin.

Auf Instagram veröffentlichte People zum Ehrentag der Schauspiel-Queen einen Clip mit ihren besten Szenen. Und die Fans waren völlig außer sich vor Freude! Die Meryl-Community ehrte ihr Idol mit Kommentaren, wie "Die beste Schauspielerin aller Zeiten" oder "Gott, ich liebe diese Frau. Sie ist so eine großartige Schauspielerin und ihr gutes Herz ist unübersehbar". Trotz ihres einzigartigen Erfolges ist die Darstellerin für ihre Bodenständigkeit bekannt – Skandale jeglicher Art sucht man bei der Charakterdarstellerin vergeblich. Schon seit über 40 Jahren ist die dreifache Oscar-Preisträgerin mit Bildhauer Don Gummar verheiratet.

Was viele gar nicht wissen: Die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin heißt mit richtigen Namen gar nicht Meryl, wie E News berichtete. Am 22. Juni 1949 kam die Hollywood-Ikone stattdessen als Mary Louise Streep in Summit, New Jersey zur Welt. Sie wurde nach ihrer Mutter sowie ihrer Großmutter benannt, die beide ebenfalls auf den Namen Mary hörten. Ihr Zweitname ist auf den Namen der besten Freundin ihrer Mutter zurückzuführen: Louise Buckman.

