Oliver Sanne (32) ist jetzt im Klub der Tätowierten! Der ehemalige Bachelor gehörte in den vergangenen Jahren beinahe einer aussterbenden Art Mann an: Unter all den männlichen Influencern, Kuppelshow-Stars und Reality-TV-Teilnehmern zählte der Mister Germany von 2014 zu den wenigen ohne ein Tattoo. Doch diese Zeit ist nun vorbei – denn Oli hat nach jahrelangen Überlegungen jetzt Tinte unter der Haut!

In seiner Instagram-Story nahm der 32-Jährige seine Fans am Mittwoch mit zum Tätowierer: Mit Freundin Jil Rock als mentale Unterstützung an seiner Seite ließ sich Oli von der Nadel bearbeiten. Das Ergebnis: ein Abbild von Justitia, der Göttin der Gerechtigkeit auf seinem Unterarm. Für den Unternehmer ging mit der Körperkunst ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung – und zwar dank seiner Liebsten. "Nach über zehn Jahren überlegen hatte Jill zu meinem letzten Geburtstag einen Termin vereinbart!", erklärte Oli happy.

Ob da wohl auch ein wenig eigenes Interesse mit im Spiel war? Schließlich ist Jil selbst von mehreren Tätowierungen übersät und scheint demnach ein echter Liebhaber der Körpermodifikation zu sein. Wie gefällt euch das tintige Kunstwerk auf Olis Arm? Stimmt unten ab.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sannes neues Tattoo

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne mit Tätowierung

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne und Jil Rock

