Auf Instagram postete der Sportstudent ein Foto, dass ihn – mit einem etwas leidenden Blick – im Stuhl eines Tätowierers zeigt. Während der Tattoo-Profi an seinem linken Arm die Nadel ansetzt, steht sein Schatz ihm an seiner rechten Seite bei. "Gestern wurde es ernst. Ich war zu Gast bei einem der besten Tätowierer Deutschlands. Und einfach ein klasse Kerl. Vielen Dank auch an meine Freundin Stephi, die mir 8h lang die Hand gehalten hat und den Support von meinem Bruder Elias. Wer ist gespannt auf das Endergebnis?", betitelte Julian sein Posting. Bezüglich des Tattoo-Motivs hält sich der Mister NRW 2015 allerdings bedeckt. Die Neugierde der Fans, die sich in Kommentaren wie "Ja, hau mal raus" oder "So viel Drama um ein Tattoo. Zeig doch einfach!" widerspiegelt, wurde aktuell noch nicht gestillt.