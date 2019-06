Dieser Werbepost ging daneben! Im April verkündete Amber Rose (35) ihre Schwangerschaft. Das Model und sein Freund Alexander Edwards werden noch in diesem Jahr Eltern eines Jungen, auf den sich auch Ambers erster Sohn aus ihrer früheren Ehe mit Wiz Khalifa (31) freut. Als die 35-Jährige die frohe Nachricht via Social Media verkündete, ließ die Begeisterung vieler Fans nicht lange auf sich warten – Millionen von Followern gratulierten. Dagegen sorgt ihr neuester Post allerdings für Entsetzen: Scheinbar trinkt das Model Abführtee.

Wie Daily Mail berichtet, hält die Blondine auf einem kürzlich geposteten Pic auf Instagram eine Packung Tee mit der Aufschrift "flacher Bauch" in der Hand. Dazu schreibt sie, dass der Bio-Schwangerschaftstee wisse, "uns Müttern an diesen aufgedunsenen, von Übelkeit geplagten Tagen" zu helfen. Dazu versichert sie, dass der Tee während einer Schwangerschaft oder der Stillzeit völlig bedenkenlos sei. Ihre Follower sehen das jedoch anders und können nicht so recht glauben, dass Amber während der Schwangerschaft auf Abführtee zurückgreife. So heißt es: "Stellt euch vor, ihr trinkt etwas, dass sich flacher Bauch nennt, während ihr schwanger seid. Oh Gott!" Ein weiterer User wird sogar noch deutlicher und schreibt: "Das ist einfach nur falsch!"

Die werdende Mutter hingegen setzt sich gegen ihre Kritiker zur Wehr: “Das ist kein Detox-Tee. Er wurde speziell dafür entwickelt, die Übelkeit während der Schwangerschaft zu reduzieren!” Ihren sogenannten "Hatern" empfiehlt sie: “Denkt einfach mal nach!”

Getty Images Amber Rose mit ihrem Freund Alexander Edwards im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Amber Rose, Model

Anzeige

MEGA Amber Rose und Alexander Edwards im Mai 2019

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Amber so einen Tee trinkt? Das ist ihre Sache! Nicht so cool... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de