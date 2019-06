Mit der Entscheidung vom FC Bayern zurück nach Dortmund zu gehen, sorgte Mats Hummels (30) für eine große Überraschung! Bisher ungeklärt blieb die Frage, welche Stadt seine Frau Cathy (31) und Söhnchen Ludwig (1) zukünftig Heimat nennen werden. Die Fans der beiden spekulierten bereits wild, wo die Familie ihren Lebensmittelpunkt haben wird. Jetzt meldet Cathy sich zu Wort und erklärt, wie die Hummels es handhaben werden.

"Unsere kleine Familie wird auf jeden Fall zusammen bleiben, aber mit Kind kann man eben nicht von heute auf morgen umziehen", stellt sie in einem Instagram-Post klar. Die Familie stehe für die Brünette an erster Stelle und genau deshalb wolle sie zum Wohl ihres Kindes handeln. Ein Umzug mit ihrem Sprössling brauche einfach Zeit – vor allem deswegen, weil sie den Kleinen nicht einfach aus seinem gewohnten Umfeld reißen wolle. Nachdem die passenden vier Wände gefunden seien, soll die Wahlheimat ihres Mannes also auch für den Rest der Familie eine zweite Heimat werden. Allerdings: Den Wohnsitz in München wolle sie auch nicht ganz aufgeben.

Trotz der Schwierigkeiten, die der sportliche Wechsel ihres Mats mit sich bringt, freue sich die 31-Jährige auf eine spannende Zeit. Wieder als "Schwarz-Gelbe" müssten nun einige Maßnahmen getroffen werden, um dem Nachwuchs ein tolles Zuhause bieten zu können.

