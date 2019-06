Ob Cathy Hummels (31) über diese Entscheidung ihres Mannes froh war? Der Fußballstar Mats (30) wagte nun den Schritt, nach drei Jahren beim FC Bayern München wieder zurück zu Borussia Dortmund zu gehen. Das könnte für die Eltern des kleinen Ludwig (1) jedoch ein schwieriger Entschluss gewesen sein. Beide sind in der bayrischen Landeshauptstadt tief verwurzelt. Wie lösen die Hummels nun zukünftig ihre Wohnsituation?

Als der Innenverteidiger schon einmal für die Schwarz-gelben spielte, war für den Weltmeister von 2014 und die Influencerin München ein Zweitwohnsitz. Möglich, dass sie es dieses Mal wieder so handhaben. Die Frage nach einem bevorstehenden Umzug beherrschte aber auch die Kommentarspalte von Cathys letzten Instagram-Post aus dem Urlaub. "Cathy, reißt du Lu jetzt aus seiner gewohnten Umgebung und seinem Umfeld oder bleibst du im schönen München?", wollte ein Follower wissen. Eine Antwort darauf lieferte die Dirndl-Designerin bisher nicht.

Für einige ist der Wohnungswechsel bereits beschlossene Sache. So freute sich der offizielle Twitter-Account der Stadt Dortmund über den kulturellen Zuwachs durch die Unternehmerin und drehte bei der Vermeldung des Transfers den Spieß um: "Willkommen zurück, Cathy Hummels. Nach Medienberichten zieht es die Moderatorin zurück nach Dortmund. Mit im Gepäck: Sohn Ludwig und Ehemann und Fußballspieler Mats." Was meint ihr: Ziehen die ganze Hummelsfamilie nun ins Ruhrgebiet? Stimmt in der Umfrage ab!

