2018 war für Jennifer Aniston (50) sicherlich kein leichtes Jahr. Schon zu Beginn musste die Schauspielerin einen schweren Schlag hinnehmen: Die Ehe mit Justin Theroux (47) zerbrach nach gerade mal zwei Jahren. Mittlerweile soll sich der Friends-Star von diesem Schock erholt haben und sein Glück in der Arbeit gefunden haben. Deswegen ist Jennifer auch gar nicht auf der Suche nach einer neuen Liebe.

Wie People jetzt von einem Insider erfahren hat, sei die 50-Jährige aktuell besser drauf denn je: "Jen ist total happy und ihr Arbeitsleben füllt sie komplett aus." Nach der zweiten zerbrochenen Ehe sei die "Kill the Boss"-Darstellerin allerdings vorsichtig geworden, was neue Männer angeht. Zudem lege sie es bei Weitem nicht darauf an. "Sie ist in Sachen Dating sehr vorsichtig. Wenn jetzt jemand Neues in ihr Leben kommt, wäre das okay, aber sie ist da überhaupt nicht ungeduldig", führte die Quelle weiter aus.

Tatsächlich dürfte sich die hübsche Blondine momentan sowieso viel lieber mit ihrem Job als mit ihren Gefühlen beschäftigen. Immerhin läuft es da zur Zeit wie geschmiert: Ihr neuer Netflix-Film mit Kollege Adam Sandler (52) knackte gerade sämtliche Streaming-Rekorde.

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston bei einem Louis-Vuitton-Launch

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Filmstar

Anzeige

Getty Images Adam Sandler und Jennifer Aniston

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de