In wenigen Wochen sind sie zu dritt! In den letzten Monaten stellte die Schauspielerin Gemma Atkinson (34) immer wieder superstolz ihren Babybauch zur Schau. Bereits im Februar hatte die Blondine verkündet, dass sie und Freund Gorka Marquez ihr erstes Kind erwarten. Seither genießt die Ex-"Emmerdale"-Darstellerin das Schwangersein in vollen Zügen und freut sich über das kleine Wunder, das in ihr heranwächst. Im Netz teilte sie ihre Freude nun auch mit ihren Fans und postete ein Video, das zeigt, wie aktiv ihr Baby bereits ist.

In einem Clip, den die werdende Mama in ihrer Instagram-Story hochgeladen hat, drückt sie liebevoll mit den Fingern auf ihren runden Bauch und wartet auf die Antwort ihres Sprosses – und die lässt nicht lange auf sich warten: Wer genau hinschaut, kann sehen, wie sich Gemmas Murmel ganz plötzlich zu bewegen beginnt. Die 34-Jährige scheint schon jetzt extrem stolz auf ihren Nachwuchs und kostet ganz offenbar jeden Moment ihrer Schwangerschaft voll aus. Lange kann es nun aber sicher nicht mehr dauern, bis ihr kleiner Sonnenschein das Licht der Welt erblickt.

Auch ihre Freunde sind bereits voller Vorfreude auf den Zuwachs und überraschten Gemma vor Kurzem mit einer Babyshower. Wie eine Reihe von Fotos auf ihrem Insta-Account zeigt, gab es auf der Party allerdings nicht nur Geschenke für Mama und Kind, sondern auch jede Menge Kuchen und andere Leckereien. Über das Geschlecht ihres Sprösslings bewahrt die Schwangere unterdessen weiterhin Stillschweigen – und auch die Bilder von den hübsch verpackten Mitbringseln gaben keine Hinweise auf das Baby-Geschlecht: Auf dem Tischen lagen sowohl rosa als auch blau verpackte Pakete, wie eine Momentaufnahme deutlich macht.

Instagram / gorka_marquez Gorka Marquez und Gemma Atkinson, März 2019

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson hochschwanger bei der Babyshower im Juni 2019

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson mit Freunden und Familie bei der Babyshower

