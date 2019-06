North West (6) hat große Pläne! Die Tochter von Kim Kardashian (38) und Rapper Kanye West (42) ist zwar erst sechs Jahre alt, dennoch weiß sie schon ganz genau, was sie später einmal werden möchte. Und die Kleine will nicht etwa wie ihre Mama ein Reality-Star werden. Nein, North möchte vielmehr in die Fußstapfen ihres berühmten Papas treten und in der Musikbranche erfolgreich werden!

In einem von Beauty-Queen Kim auf Instagram veröffentlichten Video erklärt die Sechsjährige stolz: “Ich möchte Rapperin und Sängerin werden.” Eigentlich wollte Mama Kim in dem kleinen Clip lediglich ihre neue Körperpflege- und Make-up-Kollektion vorstellen. Dazu hatte sie sich extra ihre Oma Mary Jo vor die Kamera geholt. Doch North nutzte die Gelegenheit prompt für ihre eigene große Verkündung.

Damit aber nicht genug der Ambitionen. Mit den Gesangs- und Rap-Plänen allein gibt sich North nämlich nicht zufrieden. Sie will außerdem Tänzerin werden, wie sie ihrer Urgroßmutter auf Nachfrage weitererzählt. Die Star-Gene wurden ihr nun mal einfach in die Wiege gelegt!

Splash News Kanye West, North West und Kim Kardashian im Juni 2018 in New York

Anzeige

Instagram / kimkardashian Rapper Kanye West und seine Tochter North

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de