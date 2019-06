Die ersten Hochzeitsgäste von Joe Jonas (29) und Sophie Turner (23) sind offenbar in Paris gelandet! Im Mai hatte das Promi-Paar sich bereits bei einer spontanen Trauung in Las Vegas das Jawort gegeben. Bei der zweiten Feier sollen nun auch ihre Familien und Freunde Zeugen ihrer Eheschließung werden. Anscheinend haben sich die beiden Paris als zweiten Hochzeitsort auserwählt. Nun ist auch Nicks (26) Ehefrau Priyanka Chopra (36) als eine der ersten Hochzeitsgäste in der Stadt der Liebe eingetroffen!

In einem langärmligen grauen Jumpsuit sah die Hollywood-Schauspielerin bei ihrer Ankunft in der französischen Hauptstadt einfach hinreißend aus! Später ging es mit ihrem Ehemann, Sophie und Joe noch ins Musee Des Arts Restaurant. Dabei trug die Kurven-Queen ein komplett weißes Outfit. Vor allem die Bluse aus transparentem Stoff zog alle Blicke auf sich. Die Game of Thrones-Darstellerin hatte ebenfalls zu einem weißen Element gegriffen – allerdings einem lässigen T-Shirt. Dazu trug sie Jeanshorts, weiße Sneakers und einen karierten Oversize-Blazer.

Priyankas Ankunft deutet stark darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis sich Sophie und Joe ein zweites Mal das Jawort geben. Für die 36-Jährige ist es bereits die zweite Hochzeit innerhalb eines Jahres in Europa. Schon anlässlich der Hochzeit von ihrer Freundin Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) war die Beauty ins Flugzeug gestiegen.

