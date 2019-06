Evgeny Vinokurov (28) hat das Ferienfieber gepackt! Zum allerersten Mal tanzte der Profitänzer in der zwölften Staffel von Let's Dance mit und schaffte es mit seinem Schützling Evelyn Burdecki (30) immerhin bis in Show zehn. Danach musste das Duo das Parkett wieder verlassen. Seit der "Let's Dance"-Kennenlern-Show Mitte März brachte der gebürtige Russe der amtierenden Dschungelcamp-Königin mit Schweiß und Fleiß Tango, Cha Cha Cha und Co. näher. Ende Juni machte er außerdem bei "Let's Dance – Die große Profi-Challenge" mit. Und nun dürfte sich der Profi-Tänzer ein Päuschen verdient haben. Im Promiflash-Interview verriet er, wie es unmittelbar nach der Sendung für ihn weitergehen wird.

"Ich mache erstmal Urlaub. Ich fliege nach Moskau zu meinen Eltern und dann – mal schauen. Ich habe noch frei bis Ende August, deswegen genieße ich noch ein bisschen die Freizeit", verriet der 28-Jährige beim Gespräch mit Promiflash auf dem Magic Ball in Karlsruhe. Für ihn sei die Teilnahme an dem Tanzformat anfangs kein Zuckerschlecken gewesen. "Die ersten Wochen waren für mich natürlich ein bisschen schwierig, weil alles neu war. Und ich musste mich finden und schauen, wie ich mich benehmen muss und wie das Fernseh-Business überhaupt so läuft", erinnerte er sich. Mit seiner Promi-Partnerin Evelyn habe er aber eine gute Zeit mit extrem lustigen Momenten gehabt.

Ende August wird Evgeny wieder mit dem Tanztraining beginnen, da er sein Comeback als Turniertänzer plant. Bereits in der Jugend wurde er Vizeweltmeister und Vizeeuropameister sowie Deutscher Meister im Standard. 2012 spezialisierte sich Evgeny auf lateinamerikanische Tänze. Neben seiner Tanzkarriere ist der 28-Jährige auch als Unternehmer tätig.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance" 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Profi

Getty Images Evelyn Burdecki and Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2019

