Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) genießen ihre Turtelzeit in Paris ausgiebig! Aktuell besuchen die Model-Ikone und ihr Verlobter die französische Hauptstadt und lassen ihre Fans wie gewohnt daran teilhaben. Nach einem Dinner-Foto legen die verliebten Reisenden auf Social Media nun mit neuen Bildern nach: Heidi zeigt nicht nur romantische Schmusereien, sondern auch witzige Momente auf dem Rummel mit Tom und den Kids.

Am Sonntag gewährte die 46-Jährige ihren Instagram-Followern einen Einblick in ihre Family-Time mit dem Tokio Hotel-Star und ihren Kindern. Erst knipsten sich die Turteltauben verliebt knutschend in einem Restaurant, später ging es noch zum Shoppen und danach weiter auf einen Jahrmarkt. Von dort teilte die Modelmama einige Clips, auf denen sich Tom in ein immens hohe Fahrgeschäft wagt. Auf weiteren Videos ist zu sehen, wie der Musiker seinen Stiefkindern in spe am Schießstand hilft.

Die gemeinsame Zeit dürfte das Paar besonders genießen, da Heidi und Tom die vergangenen Wochen zumeist getrennt voneinander verbringen mussten. Der Gitarrist war mit seiner Band auf Tour, wobei seine Liebste ihn nur zeitweise begleiten konnte – schließlich ist auch Heidis Terminkalender bestens gefüllt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juni 2019 in Paris

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz mit Heidi Klums Kindern in Paris

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de