Die Fans könnten vor Freude tanzen! Erst vor Kurzem ging die zwölfte Staffel des Erfolgsformats Let's Dance zu Ende – über die Zukunft der Show konnte danach nur noch spekuliert werden. Lange war unklar, ob die Sendung im nächsten Jahr wirklich zurückkehren wird. Vor wenigen Augenblicken wurde die heiß spekulierte Frage dann aber endlich bestätigt: Der Promi-Tanzwettstreit wird auch 2020 über die Bildschirme flimmern. Diese Nachricht lässt eingesessene Zuschauer bereits jetzt vor Freude jubeln!

Im Netz waren sich Anhänger der Show sogar noch vor der Bestätigung einig: "Let's Dance" braucht eine neue Staffel! Ähnlich viel auch das Veto der Promiflash-Leser aus: Satte 94,7 Prozent (339 Stimmen) wünschten sich unbedingt eine 13. Staffel, wogegen nur 5,3 Prozent (19 Stimmen) eine neue Staffel nicht unbedingt bräuchten. Nachdem die 2020er-Staffel nun ganz offiziell stattfindet, ist die Aufregung also dementsprechend groß! "Es geht weiter, das freut mich" und "Die beste Sendung ever", hieß es in so einigen Facebook-Kommentaren.

Einen Wunsch hatten die Fans dann aber doch: Nach Oliver Pochers (41) Rambazamba soll es bei "Let's Dance" endlich wieder ernster zugehen! "Obwohl ich die Sendung sehr mag, solange der Pocher mitmacht, für mich nicht mehr. Hat dadurch sehr an Niveau verloren", lauete ein vielgelikter Kommentar. Wer bis zum kommenden Jahr nicht warten kann, hat Glück: Diesen Donnerstag läuft der Ableger "Let's Dance - Die große Profi-Challenge".

TVNOW / Gregorowius Victoria Swarovski und Daniel Hartwich im März 2019 bei "Let's Dance"

Instagram / opocher Ein Teil der "Let's Dance"-Kandidaten von 2019

P.Hoffmann/WENN.com Oliver Pocher, "Let's Dance"-Kandidat 2019

